В Энергодаре военные РФ все чаще устраивают жестокие проверки, — Орлов

Россияне готовятся к мобилизации. Фото: росСМИ

Военные РФ все чаще устраивают на улицах жесткие проверки. Заходят и в квартиры. Это происходит как по спискам так называемых "неблагонадежных", которые составили и время от времени отрабатывают оккупанты, так и выборочно.

Об этом информирует глава Энергодара Дмитрий Орлов.

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"Сейчас, когда оккупанты заметно засуетились в ожидании контрнаступления ВСУ, остающимся в городе жителям Энергодара следует быть особенно осторожными как в собственных квартирах, так и каждый раз выходя из дома. Особую заинтересованность у них вызывают люди с украинскими паспортами. А поскольку таких в Энергодары все же большинство, то и проверки иногда носят массовый характер", — заявил Дмитрий Орлов.

Также он добавил, что проверяют телефоны на наличие украинских каналов, патриотических фотографий. Требуют открывать и показывать социальные сети. Выборочно читают переписку.

Отмечается, что в последнее время россияне придираются к приложениям украинских банков, ведь гривну они называют "иностранной валютой" и подозревают всех и каждого в совершении "незаконных валютных операций". Особенно часто такие рейды проходят у городского рынка, где бродит немало вооруженных военных.

"Напряжение среди оккупантов и коллаборантов будет все больше расти. Обратный отсчет к деоккупации Энергодара начался, и рашистам это хорошо известно. Зверь, которого загоняют в тупик, может стать более агрессивным. Сейчас особенно заботьтесь о собственной безопасности и тщательно проверяйте содержимое своих гаджетов", — посоветовал председатель Энергодара.

Напомним, что российский гражданин, возглавивший незаконную структуру на Запорожской АЭС, был объявлен подозрением. Он склонял украинских граждан, работающих на ЗАЭС, к государственной измене.