В Енергодарі військові РФ все частіше влаштовують жорстокі перевірки, — Орлов

Росіяни готуються до мобілізації. Фото: росЗМІ

Військові РФ все частіше влаштовують на вулицях жорсткі перевірки. Заходять і в квартири. Це відбувається як за списками так званих "неблагонадійних", які склали та час від часу відпрацьовують окупанти, так і вибірково.

Про це інформує голова Енергодару Дмитро Орлов.

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"Зараз, коли окупанти помітно заметушилися в очікуванні контрнаступу ЗСУ, мешканцям Енергодара, які залишаються в місті, варто бути особливо обережними як у власних квартирах, так і щоразу виходячи з дому. Особливу зацікавленість у них викликають люди з українськими паспортами. А оскільки таких в Енергодарі все ж більшість, то і перевірки іноді носять масовий характер", — заявив Дмитро Орлов.

Також він додав, що перевіряють телефони на наявність українських каналів, патріотичних світлин тощо. Вимагають відкривати та показувати соціальні мережі. Вибірково читають переписку.

Зазначається, що останнім часом росіяни прискіпуються до додатків українських банків, адже гривню вони називають "іноземною валютою" і підозрюють всіх та кожного в здійсненні "незаконних валютних операцій". Особливо часто такі рейди відбуваються біля міського ринку, де вештається чимало озброєних військових.

"Напруження серед окупантів та колаборантів буде все більше зростати. Зворотній відлік до деокупації Енергодара почався, і рашистам це добре відомо. Звір, якого заганяють в глухий кут, може стати агресивнішим. Зараз особливо дбайте про власну безпеку і ретельно перевіряйте вміст своїх гаджетів", — порадив голова Енергодару.

Нагадаємо, що російському громадянину, який очолив незаконну структуру на Запорізькій АЕС, оголосили підозру. Він схиляв українських громадян, що працюють на ЗАЕС, до державної зради.