В Генштабе рассказали, сколько воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании

Тренировка ВСУ в Великобритании. Фото: АрмияИнформ

На полигонах Великобритании прошли подготовку уже более 20 тысяч украинских военных. При этом британцы не только учат украинских воинов, но и снабжают всем необходимым для войны снаряжением.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что перед учениями каждый из воинов получил всю необходимую и полезную амуницию и вещевое обеспечение. Украинским армейцам выдают все, что пригодится им как во время тренировок, так и на фронте.

Речь идет не только о форме и обуви для лета и зимы, бронежилетах и шлемах, но и о тактических очках и перчатках, аптечках, спальниках и кариматах. Также обеспечивают удобными и крепкими рюкзаками и сумками, чтобы все это перевозить.

Как добавили в Генштабе, все вещи украинские военные получили в рамках многонациональной тренировочной операции "Интерфлекс". Таким образом, Великобритания осуществляет действенную и весомую поддержку Украины в ее борьбе против неспровоцированного вторжения российских оккупантов.

В настоящее время эта поддержка уже превысила сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Ранее мы рассказывали, что украинским беженцам, проживающим на территории Великобритании, теперь будут помогать по-новому. Речь идет об обновленной схеме финансирования, во время которой средства будут поступать по всему Королевству: в Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, чтобы помочь украинцам арендовать жилье и найти работу.