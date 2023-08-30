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В Генштабі розповіли, скільки воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії

30 серпня 2023 15:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Генштабі розповіли, скільки воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії
Тренування ЗСУ у Великій Британії. Фото: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На полігонах Великої Британії пройшли підготовку вже понад 20 тисяч українських військових. При цьому британці не лише навчають українських воїнів, але і забезпечують усім необхідним для війни спорядженням.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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У Великій Британії воїни ЗСУ отримують все необхідне

В Генштабі повідомили, що перед навчаннями кожен з воїнів отримав усю необхідну та корисну амуніцію і речове забезпечення. Українським армійцям видають все, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті.

Йдеться не лише про форму та взуття для літа і зими, бронежилети і шоломи, а ще й тактичні окуляри і рукавиці, аптечки, спальниками і каримати. Також забезпечують зручними та міцними рюкзаками та сумками, щоби все це перевозити.

Як додали в Генштабі, усі речі українські військові отримали у рамках багатонаціональної тренувальної операції "Інтерфлекс". Таким чином Велика Британія здійснює дієву і вагому підтримку України у її боротьбі проти неспровокованого вторгнення російських окупантів.

Наразі ця підтримка вже перевищила суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Раніше ми розповідали, українським біженцям, які проживають на території Великої Британії, тепер допомагатимуть по-новому. Йдеться про оновлену схему фінансування, під час якої кошти надходитимуть по всьому Королівству: до Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, щоб допомогти українцям орендувати житло та знайти роботу.

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