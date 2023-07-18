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В ГУР объяснили паузу россиян в ракетных ударах по Украине

18 июля 2023 02:15
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россия накапливает ракеты: в ГУР предупредили об опасности
Вражеские пуски ракет морского базирования "калибр". Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Скорее всего, Россия накапливает ракеты, чтобы нанести новые воздушные удары по Украине. Нет оснований полагать, что она откажется от практики ракетных ударов по украинским городам.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, уже не первый раз противник берет долгие перерывы между воздушными ударами. Напомним, последний раз Россия массово атаковала Украину 24 июня, выпустив около 40 ракет авиационного базирования.

В настоящее время противник накапливает потенциал, нет оснований полагать, что враг откажется от практики ракетных ударов по украинским городам.

"Рашисты вынуждены брать такие паузы, потому что не могут так быстро восстанавливать свой потенциал. Часть ракет летит на территорию Украины прямо с пыли-жара, часть все еще из старых запасов",  уточнил Юсов.

Напомним, по данным Генштаба, Россия в месяц производит около 100 ракет разной номенклатуры. Эти данные подтверждает также и ГУР.

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