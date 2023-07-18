Росія накопичує ракети: в ГУР попередили про небезпеку

Ворожі пуски ракет морського базування "калібр". Фото: РосЗМІ

Швидше за все Росія накопичує ракети, аби завдати нових повітряних ударів по Україні. Немає підстав вважати, що вона відмовиться від практики ракетних ударів по українських містах.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник ГУР Андрій Юсов.

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За його словами, вже не вперше противник бере довгі перерви поміж повітряними ударами. Нагадаємо, востаннє Росія масово атакувала Україну 24 червня, випустивши близько 40 ракет авіаційного базування.

Наразі противник накопичує потенціал, немає підстав вважати, що ворог відмовиться від практики ракетних ударів по українських містах.

"Рашисти змушені брати такі паузи, бо не можуть так швидко відновлювати свій потенціал. Частина ракет летить на територію України прямо з пилу-жару, частина все ще із старих запасів", — уточнив Юсов.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія в місяць виготовляє близько 100 ракет різної номенклатури. Ці дані підтверджує також й ГУР.