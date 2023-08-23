В ГУР рассказали, какой объект стал целью для ВСУ в Крыму

Дым на месте взрыва в Крыму. Фото: Суспільне Крим

В среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Это произошло в Оленовке Черноморского района полуострова.

В ГУР рассказали о последствиях утренних взрывов.

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Взрыв в Крыму 23 августа

Следовательно, в Оленовке раздалось 7 мощных взрывов, их было слышно около 10:30. На месте сразу поднялся густой столб дыма.

Это произошло в районе западного берега мыса Тарханкут. Он известен тем, что там россияне периодически размещают береговой комплекс "Бастион-П", выпускающий ракеты "Оникс". Также там размещается радиолокационный узел ПКС РФ.

Дым на месте взрыва в Крыму. Фото: Telegram

Последствия взрыва

Следовательно, как говорят в ГУР, на полуострове был уничтожен российский комплекс С-400, а также находившийся там ракеты и личный состав оккупантов.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это ― болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", — добавляют в ГУР.

Следует напомнить, что в среду, 23 августа, стартует Международный Третий Саммит Крымской платформы. Он будет называться "Шаги к освобождению и восстановлению устойчивой безопасности в Крыму и на Черном и Азовском морях".

Также мы писали, что вечером 22 августа в Крыму прогремели взрывы. После этого движение Керченским мостом остановили.