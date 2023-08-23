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В тимчасово окупованому Криму стався новий вибух: де гримнуло

23 серпня 2023 10:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В тимчасово окупованому Криму стався новий вибух: де гримнуло
Вибух у тимчасово окупованому Криму. Фото: Цаплієнко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованому Криму пролунав новий вибух. Він стався в Оленівці Чорномосрького району півострова.

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Крим. Оленівка. ВИБУХ", — говориться у вкрай лаконічному повідомленні Цаплієнка.

Варто нагадати, що у середу, 23 серпня, стартує Міжнародний Третій Саміт Кримської платформи. Він матиме назву "Кроки до звільнення й відновлення стійкої безпеки у Криму та на Чорному й Азовському морях".

Нагадуємо, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього. 

 Крім того, військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" веде спостереження за Кримським мостом. Агенти помітили вантажні кораблі російських окупантів, які можуть перевозити військову техніку.

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