В ГУР розповіли, який об'єкт став ціллю для ЗСУ у Криму

Дим на місці вибуху у Криму. Фото: Суспільне Крим

У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорномосрького району півострова.

У ГУР розповіли про наслідки ранкових вибухів.

Читайте також:

Вибух у Криму 23 серпня

Відтак, в Оленівці пролунало 7 потужних вибухів, їх було чути близько 10:30. На місці відразу піднявся густий стовп диму.

Це сталося у районі західного берегу мису Тарханкут. Він відомий тим, що там росіяни періодично розміщують береговий комплекс "Бастіон-П", який випускає ракети "Онікс". Також там розташовується радіолокаційний вузол ПКС РФ.

Дим на місці вибуху у Криму. Фото: Telegram

Наслідки вибуху

Відтак, як кажуть у ГУР, на півострові було знищено російський комплекс С-400, а також ракети й особовий склад окупантів, який там знаходився.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", — додають у ГУР.

Варто нагадати, що у середу, 23 серпня, стартує Міжнародний Третій Саміт Кримської платформи. Він матиме назву "Кроки до звільнення й відновлення стійкої безпеки у Криму та на Чорному й Азовському морях".

Також ми писали, що увечері, 22 серпня, у Криму прогриміли вибухи. Після цього рух Керченський мостом зупинили.