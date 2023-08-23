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В ГУР розповіли, який об'єкт став ціллю для ЗСУ у Криму

23 серпня 2023 13:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ГУР розповіли, який об'єкт став ціллю для ЗСУ у Криму
Дим на місці вибуху у Криму. Фото: Суспільне Крим
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорномосрького району півострова.

У ГУР розповіли про наслідки ранкових вибухів. 

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Відтак, в Оленівці пролунало 7 потужних вибухів, їх було чути близько 10:30. На місці відразу піднявся густий стовп диму. 

Це сталося у районі західного берегу мису Тарханкут. Він відомий тим, що там росіяни періодично розміщують береговий комплекс "Бастіон-П", який випускає ракети "Онікс". Також там розташовується радіолокаційний вузол ПКС РФ.

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Дим на місці вибуху у Криму. Фото: Telegram

Наслідки вибуху

Відтак, як кажуть у ГУР, на півострові було знищено російський комплекс С-400, а також ракети й особовий склад окупантів, який там знаходився. 

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому  Криму", — додають у ГУР.

Варто нагадати, що у середу, 23 серпня, стартує Міжнародний Третій Саміт Кримської платформи. Він матиме назву "Кроки до звільнення й відновлення стійкої безпеки у Криму та на Чорному й Азовському морях".

Також ми писали, що увечері, 22 серпня, у Криму прогриміли вибухи. Після цього рух Керченський мостом зупинили.

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