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В ГУР рассказали последние новости о Суровикине и Герасимове

17 июля 2023 18:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В ГУР прокомментировали отстранение Суровикина и Герасимова
Валерий Герасимов и Сергей Суровикин. Фото: росСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

После мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина российский военачальник Сергей Суровикин фактически ограничен в исполнении своих обязанностей. Также уменьшается влияние командующего Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, Пригожин формально не пострадал, уголовные дела против него закрыты, как и против других членов ЧВК "Вагнер". Виновного пытались сделать из Сергея Суровикина и его заместителя.

"На несколько дней он был задержан, проводились допросы и следственные действия. На сегодня он продолжает находиться в подвешенном состоянии. Формально с должности он не устранен, но его влияние, значимость и фактическое исполнение обязанностей в значительной степени ограничены", — уточнил Юсов.

Мятеж Пригожина, в том числе, изменил положение начальника Генштаба РФ Герасимова.

"Он все еще остается в должности, недавно даже выпустили видео с ним, чтобы показать, что он жив и на работе. Но его влияние уменьшается. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим альтернативу ему", — подытожил Юсов.

Напомним, по словам спикера Главного управления разведки МО Андрея Юсова, после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Кремле начались интересные процессы, во время которых серьезно взялись за перераспределение сфер влияния.

В целом, конфликт Пригожин-Шойгу никуда не делся и скоро мы увидим его новые проявления.

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