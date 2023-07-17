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В ГУР розповіли останні новини про Суровікіна та Герасимова

17 липня 2023 18:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
В ГУР прокоментували відсторонення Суровікіна та Герасимова
Валерій Герасимов і Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Після заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина російський воєначальник Сергій Суровікін фактично обмежений у виконанні своїх обовʼязків. Так само зменшується вплив командувача Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник ГУР Андрій Юсов.

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За його словами, Пригожин формально не постраждав, кримінальні справи проти нього закриті, як і проти інших членів ПВК "Вагнер". Винного намагалися зробити із Сергія Суровікіна та його заступника.

"На кілька днів він був затриманий, проводились допити та слідчі дії. На сьогодні він продовжує перебувати у підвішеному стані. Формально з посади він не усунутий, але його вплив, вага та фактичне виконання обовʼязків значною мірою обмежені", — уточнив Юсов.

Заколот Пригожина, зокрема, змінив становище начальника Генштабу РФ Герасимова.

"Він все ще залишається на посаді, нещодавно навіть випустили відео з ним, аби показати, що він живий і на роботі. Але його вплив зменшується. Не виключено, що найближчим часом ми побачимо альтернативу йому", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, за словами речника Головного управління розвідки МО Андрія Юсова, після заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Кремлі розпочались цікаві процеси, під час яких серйозно взялись за перерозподіл сфер впливу. Загалом Конфлікт Пригожин-Шойгу нікуди не подівся і скоро ми побачимо його нові прояви. 

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