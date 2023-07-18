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В ГУР рассказали, сколько "шахедов" получает Россия в одной партии

18 июля 2023 15:43
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сколько дронов Иран передает России: в ГУР назвали цифру
Сбитый иранский дрон Shahed-136. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy/File Photo
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В среднем в рамках одной партии Россия получает от Ирана от 50 до 120 ударных дронов-шахедов Shahed-136. Партия в 1600 штук, которую враг заказал у Ирана еще в прошлом году, не была доставлена одномоментно. Ее разделили на меньшие партии.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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"Сотрудничество с Ираном в этом направлении продолжается, новые партии поступают и "шахеды" еще будут донимать Украину. В среднем в рамках одной партии Россия получает от 50 до 120 дронов", — уточнил Юсов.

Партия в 1600 штук, которую Россия заказала у Ирана в прошлом году, не была доставлена одномоментно. Ее разделили на меньшие партии. Соответственно, поставки продолжаются до сих пор.

На уточнение журналистки, будет ли Украина препятствовать строительству завода по изготовлению "шахедов" на территории России, Юсов ответил, что работа над этим сейчас продолжается.

"То, что создает опасность для Украины и ее граждан, должно быть нейтрализовано тем или иным способом", — заверил Юсов.

Напомним, по словам спикера ГУР Андрея Юсова, скорее всего, Россия накапливает ракеты, чтобы нанести новые воздушные удары по Украине. Нет оснований полагать, что она откажется от практики ракетных ударов по украинским городам.

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