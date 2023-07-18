Скільки дронів Іран передає Росії: в ГУР назвали цифру

Збитий іранський дрон Shahed-136. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy/File Photo

В середньому в рамках однієї партії Росія отримує від Ірану від 50 до 120 ударних дронів-шахедів Shahed-136. Партія у 1600 штук, яку ворог замовив в Ірану ще торік, не була доставлена одномоментно. Її поділили на менші партії.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник ГУР Андрій Юсов.

Читайте також:

"Співпраця з Іраном у цьому напрямку продовжується, нові партії надходять і "шахеди" ще дошкулятимуть Україні. В середньому в рамках однієї партії Росія отримує від 50 до 120 дронів", — уточнив Юсов.

Партія у 1600 штук, яку Росія замовила в Ірану торік, не була доставлена одномоментно. Її поділили на менші партії. Відповідно, постачання триває досі.

На уточнення журналістки, чи перешкоджатиме Україна будівництву заводу з виготовлення "шахедів" на території Росії, Юсов відповів, що робота над цим наразі триває.

"Те, що створює небезпеку для України та її громадян, має бути нейтралізовано в той чи інший спосіб", — запевнив Юсов.

Нагадаємо, за словами речника ГУР Андрія Юсова, найімовірніше, Росія накопичує ракети, аби завдати нових повітряних ударів по Україні. Немає підстав вважати, що вона відмовиться від практики ракетних ударів по українських містах.