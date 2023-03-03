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В Енакиево упал военный самолет: что с пилотами

3 марта 2023 14:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Падение самолета
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области произошло падение военного самолета, предположительно, Су-34. В то же время, в социальных сетях появились фотографии последствий инцидента, а очевидцы утверждают, что оба пилота успели катапультироваться. 

Об этом пишут "Новости Донбасса".

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Падение самолета

На данный момент неизвестно, какой стране принадлежал самолет. ПО словам очевидцев, пилоты успели катапультироваться.

Самопровозглашенный "мэр" оккупированного города Роман Хроменков подтвердил информацию о падении самолета и призвал жителей перейти в укрытие. Подробности инцидента и его последствия пока неизвестны.

падение самолета

Напомним, что 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в десяти километрах от Минска раздались взрывы.

Позже стало известно, что целью атаки стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате полученных повреждений, по неофициальной информации, самолет якобы был полностью выведен из строя.

Как сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", атака была совершена двумя дронами. По словам главы Bypol Александра Азарова, диверсия была организована белорусскими партизанами, которые уже покинули пределы Беларуси.

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