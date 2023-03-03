В Єнакієво впав військовий літак: що з пілотами

Падіння літака

У тимчасово окупованому Єнакієво Донецької області сталося падіння військового літака, ймовірно, Су-34. У соціальних мережах з'явилися фотографії наслідків інциденту, а очевидці стверджують, що обидва пілоти встигли катапультуватися.

Про це пишуть "Новини Донбасу".

Падіння літака

Наразі невідомо, якій країні належав літак. За словами очевидців, пілоти встигли катапультуватись.

Самопроголошений "мер" окупованого міста Роман Хроменков підтвердив інформацію про падіння літака та закликав мешканців перейти до укриття. Подробиці інциденту та його наслідки поки що невідомі.

Нагадаємо, що 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" за десять кілометрів від Мінська пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що метою атаки став російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок отриманих пошкоджень, за неофіційною інформацією, літак нібито був повністю виведений з ладу.

Як повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн", атака була здійснена двома дронами. За словами голови Bypol Олександра Азарова, диверсію було організовано білоруськими партизанами, які вже покинули межі Білорусі.