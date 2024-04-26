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В Иране показали ракеты и дроны, которыми атаковали Израиль

26 апреля 2024 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Иране показали ракеты и дроны, которыми атаковали Израиль
Обстрелы Израиля. Фото: Bashar Taleb/ZUMA Wire/IMAGO
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Иран показал японскому телеканалу NHK вооружение, которым совершил массированную атаку на Израиль в начале апреля. Речь идет о дронах и ракетах.

Об этом сообщил NHK.

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Корпус стражей Исламской революции (КИР) показал журналистам объект в пригороде Тегерана, где были выставлены ракеты и беспилотники иранского производства. Именно этим оружием Иран совершил массированную атаку на Израиль.

"Использованное во время атаки вооружения включает баллистические ракеты Emad, крылатые ракеты Paveh и дроны-камикадзе Shahed-136", — сказал бригадный генерал КСИР Али Балали.

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Ракеты, которые Иран выпускал по Израилю. Фото: скриншот с видео
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Ракеты, которые Иран выпускал по Израилю. Фото: скриншот с видео
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Дроны, которые Иран выпускал по Израилю. Фото: скриншот с видео

Он добавил, что ракеты Emad улетают на расстояние 1700 километров, а Shahed-136 может преодолеть более 2000 км.

Балали сказал, что Иран придерживался "стратегии ограниченной атаки" и не применял свою новейшую ракету, чтобы предотвратить эскалацию ситуации, а целью удара было сдерживание и препятствие Израилю атаковать территорию Ирана.

Напомним, 14 апреля Иран совершил массированную атаку по Израилю. Также там угрожают, что в случае мести стране следует ожидать еще больших обстрелов.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что Израиль сам решает, как и когда ответить на удар Ирана.

В то же время США заявили, что вводят санкции против разных компаний, связанных с иранской программой БпЛА.

Иран
Израиль
война
обстрелы
ракеты
дроны

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