В Иране показали ракеты и дроны, которыми атаковали Израиль
Иран показал японскому телеканалу NHK вооружение, которым совершил массированную атаку на Израиль в начале апреля. Речь идет о дронах и ракетах.
Об этом сообщил NHK.
Какие дроны и ракеты запустил Иран по Израилю
Корпус стражей Исламской революции (КИР) показал журналистам объект в пригороде Тегерана, где были выставлены ракеты и беспилотники иранского производства. Именно этим оружием Иран совершил массированную атаку на Израиль.
"Использованное во время атаки вооружения включает баллистические ракеты Emad, крылатые ракеты Paveh и дроны-камикадзе Shahed-136", — сказал бригадный генерал КСИР Али Балали.
Он добавил, что ракеты Emad улетают на расстояние 1700 километров, а Shahed-136 может преодолеть более 2000 км.
Балали сказал, что Иран придерживался "стратегии ограниченной атаки" и не применял свою новейшую ракету, чтобы предотвратить эскалацию ситуации, а целью удара было сдерживание и препятствие Израилю атаковать территорию Ирана.
Напомним, 14 апреля Иран совершил массированную атаку по Израилю. Также там угрожают, что в случае мести стране следует ожидать еще больших обстрелов.
В свою очередь, в Белом доме заявили, что Израиль сам решает, как и когда ответить на удар Ирана.
В то же время США заявили, что вводят санкции против разных компаний, связанных с иранской программой БпЛА.
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