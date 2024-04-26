В Ірані показали ракети і дрони, якими атакували Ізраїль

Обстріли Ізраїля. Фото: Bashar Taleb/ZUMA Wire/IMAGO

Іран показав японському телеканалу NHK озброєння, яким здійснив масовану атаку на Ізраїль на початку квітня. Йдеться про дрони та ракети.

Про це повідомив NHK.

Читайте також:

Які дрони та ракети запустив Іран по Ізраїлю

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) показав журналістам об’єкт у передмісті Тегерана, де були виставлені ракети та безпілотники іранського виробництва. Саме цією зброєю Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль.

"Використане під час атаки озброєння включає балістичні ракети Emad, крилаті ракети Paveh і дрони-камікадзе Shahed-136", — сказав бригадний генерал КВІР Алі Балалі.

Ракети, які Іран випускав по Ізраїлю. Фото: скриншот з відео

Ракети, які Іран випускав по Ізраїлю. Фото: скриншот з відео

Дрони, які Іран випускав по Ізраїлю. Фото: скриншот з відео

Він додав, що ракети Emad летять на відстань 1700 кілометрів, а Shahed-136 може подолати понад 2000 км.

Балалі сказав, що Іран дотримувався "стратегії обмеженої атаки" і не застосовував свою найновішу ракету, аби запобігти ескалації ситуації, а метою удару було стримування й перешкоджання Ізраїлю атакувати територію Ірану.

Нагадаємо, 14 квітня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю. Також там погрожують, що у разі помсти країні варто чекати на ще більший обстріл.

Своєю чергою, у Білому домі заявили, що Ізраїль сам вирішує, як і коли відповісти на удар Ірану.

Водночас США заявили, що запроваджують санкції проти різних компаній, пов’язаних з іранською програмою БпЛА.