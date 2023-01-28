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В ISW назвали два направления фронта, на которых россия может начать новое наступление

28 января 2023 07:41
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Отчет ISW 28 января: по каким направлениям россия может вести новое наступление
Захватчики готовятся к новому наступлению
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Планируемое наступление россиян скорее всего будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Белоруссии.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Как отмечается в отчете ISW, инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что президент россии владимир путин готовит новое наступление (чтобы вернуть инициативу на поле боя), которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года.

Как отмечают военные эксперты, недавние ограниченные российские наземные атаки в Запорожской области могут преследовать цель распылить украинские силы и создать условия для наступления в Луганской области.

Кроме того, россия передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что запланированное российское наступление, о котором идет речь, вероятнее всего, направлено на Луганскую область, хотя оно также может состояться в районе Угледара к западу от Донецка.

В ISW считают крайне маловероятным, что это новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Белоруссии.

В отчете также отмечается, что российское военное командование, вероятно, пытается ограничить освещение фронтовых событий милблогерами, чтобы восстановить контроль над российским информационным пространством в преддверии возможного нового наступления.

Оно, как предполагают аналитики, возможно, также пытается восстановить свои предыдущие неудачные попытки цензуры, направленные на сообщество критически настроенных военных блоггеров. По мнению экспертов, усилия министерства обороны рф ограничить доступ военных блоггеров в армию не остановит всю критику этих блоггеров в Интернете.

"Тактика минобороны россии относительно подавления информации с фронта создаст вакуум в информационном пространстве, который восполнят связанные с "Вагнером" военные блоггеры, что неприязнь к минобороны рф. Использование россией нетрадиционных военных формирований также подорвет эффективность регулирования", — заключают в отчете института.

Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей в отношении Украины и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также сообщил, что сейчас идет мощная перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта. В настоящее время войска армии рф готовятся к новому наступлению, однако ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.

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