Звіт ISW 28 січня: на яких напрямках росія може вести новий наступ

Загарбники готуються до нового наступу

Запланований наступ росіян скоріш за все буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Малоймовірно, що новий наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На яких напрямках фронту можливий наступ росіян

Як зазначається у звіті ISW, інсайдери Кремля повідомили агентству Bloomberg, що президент росії володимир путін готує новий наступ (аби повернути ініціативу на полі бою), який може розпочатися вже в лютому або березні 2023 року.

Як зазначають військові експерти, нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть мати на меті розпорошити українські сили і створити умови для наступу в Луганській області.

Крім того, Росія передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області.

Це, на думку аналітиків, свідчить про те, що запланований російський наступ, про який йдеться, найімовірніше, спрямований на Луганську область, хоча він також може відбутися у районі Вугледара на заході від Донецька.

У ISW вважають вкрай малоймовірним, що цей новий наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі.

У звіті також зазначається, що російське військове командування, ймовірно, намагається обмежити висвітлення фронтових подій мілблогерами, щоб відновити контроль над російським інформаційним простором напередодні можливого нового наступу.

Воно, припускають аналітики, можливо, також намагається відновити свої попередні невдалі спроби цензури, спрямовані на спільноту критично налаштованих військових блогерів. На думку експертів, зусилля Міністерства оборони Росії обмежити доступ військових блогерів до армії не зупинить всю критику цих блогерів в Інтернеті.

"Тактика міноборони рф щодо придушення інформації з фронту створить вакуум в інформаційному просторі, який заповнять пов'язані з "Вагнером" військові блогери, що неприязнь до міноборони рф. Використання росією нетрадиційних військових формувань також підірве ефективність регулювання", — підсумовують у звіті інституту.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький також повідомив, що наразі триває потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту. Наразі війська армії рф готуються до нового наступу, втім ЗСУ наперед прораховують усі кроки ворога.