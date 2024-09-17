Украине не хватает западной помощи — в ISW объяснили на что это влияет

Украинские новобранцы на обучении. Фото иллюстративное: GeneralStaffUA

Украина предприняла ряд важных мер, чтобы устранить нехватку человеческих ресурсов в Вооруженных силах. При этом задержка и недостаточность западной военной помощи продолжают ограничивать ее возможности для создания эффективных боевых подразделений.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) во вторник, 17 сентября.

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Западной помощи недостаточно

Аналитики Института напомнили о недавнем заявлении Президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Украина "нуждается в 14 бригадах, чтобы быть готовой" к неопределенному требованию. Он добавил, что наше государство не смогло должным образом обеспечить "даже четыре" из этих бригад.

Зеленский также отметил, что Украина наращивает внутреннее производство беспилотников и перебрасывает технику со складов или резервных бригад, чтобы попытаться компенсировать недостаточную военную помощь со стороны западных союзников.

По словам президента, это недостаточное обеспечение, в частности, бронетехникой и артиллерийскими боеприпасами, привело к потерям среди личного состава Сил обороны.

"ISW давно оценивает, что способность Украины защищаться от российских наступательных операций и перехватить инициативу на театре боевых действий в значительной степени зависит как от оказания военной помощи Западом, так и от усилий Украины восстановить существующие подразделения и создать новые, последним из которых Украина уделила значительное внимание", — говорится в отчете Института.

При этом создание большего количества украинских пехотных подразделений без соответствующего увеличения механизированной техники не повысит боеспособность Украины существенно, отметили эксперты ISW.