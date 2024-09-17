Україні бракує західної допомоги — в ISW пояснили на що це впливає

Українські новобранці на навчанні. Фото ілюстративне: GeneralStaffUA

Україна здійснила низку важливих заходів, щоб усунути нестачу людських ресурсів у Збройних силах. При цьому затримки та недостатність західної військової допомоги продовжують обмежувати її можливості для створення ефективних бойових підрозділів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у вівторок, 17 вересня.

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Західної допомоги недостатньо

Аналітики Інституту нагадали про нещодавню заяву Президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю CNN про те, що Україна "потребує 14 бригад, щоб бути готовою" до невизначеної вимоги. Він додав, що наша держава не змогла належним чином забезпечити "навіть чотири" з цих бригад.

Зеленський також зазначив, що Україна нарощує внутрішнє виробництво безпілотників і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб спробувати компенсувати недостатню військову допомогу з боку західних союзників.

За словами президента, це недостатнє забезпечення, зокрема бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призвело до втрат серед особового складу Сил оборони.

"ISW давно оцінює, що здатність України захищатися від російських наступальних операцій і та перехопити ініціативу на театрі бойових дій значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити існуючі підрозділи та створити нові — останнім з яких Україна приділила значну увагу", — йдеться у звіті Інституту.

При цьому створення більшої кількості українських піхотних підрозділів без відповідного збільшення механізованої техніки суттєво не підвищить боєздатність України, зазначили експерти ISW.