В ISW объяснили, почему Пригожин хочет отправить "вагнеровцев" в Белгородскую область

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет направить своих наемников в Белгородскую область, даже без согласия российского военного командования. Пригожин озвучил эту позицию в контексте широкого недовольства граждан безопасностью в Белгородской области и других приграничных районах.

Об єтом сообщает американский Институт изучения войны.

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Пригожин заявил, что наемники "Вагнера" могут вмешаться в защиту региона, не ожидая приглашения или одобрения от Министерства обороны РФ, если оно не предпримет шагов для обеспечения безопасности. Основатель группировки объяснил свое намерение заявлением о желании "защитить российский народ", предполагая, что его ЧВК может принять на себя функцию защитника границы, которая обычно лежит на плечах военного ведомства страны.

Аналитики ISW считают, что Пригожин пытается перехватить информационную инициативу, используя народное недовольство относительно безопасности границы.

Они также предполагают, что Пригожин может стремиться перенести активности своих наемников к украинской границе под Белгородом после штурмов Бахмута.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ заминировало пути ухода "вагнеровцев" из Бахмута. По его словам, почти все наемники покинули Бахмут, а их позиции передали Минобороны РФ.