Пригожин обвинил Минобороны РФ в минировании путей отхода ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ заминировало пути ухода "вагнеровцев" из Бахмута. По его словам, 2 июня почти все наемники покинули Бахмут, а их позиции передали Минобороны РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пригожин заявил, что на путях ухода "вагнеровцев" ожидали "сотни противотанковых мин и тонны пластида".

"Сейчас ведется расследование. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. […] Все целое и в безопасности. Никто не пострадал. . Что это было? Мы предполагаем, что это была попытка публичной порки", — цитирует издание заявление Пригожина.

Напомним, что "вагнеровцы" отступают из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу. Количество российских наступательных операций в городе и вокруг значительно уменьшилось.

Также мы сообщали, что командование российских оккупационных сил хочет перебросить ЧВК "Вагнер" на новое "горячее направление" для улучшения там ситуации. Таким направлением может стать Авдеевка.

Добавим, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выводит наемников из украинского Бахмута. Говорит, до 5 числа, месяц не указал, выведут оттуда основную часть.