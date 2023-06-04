В ISW пояснили, чому Пригожин хоче відправити "вагнерівців" до Бєлгородської області

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин хоче направити своїх найманців до Бєлгородської області, навіть без згоди російського військового командування. Пригожин озвучив цю позицію у контексті широкого невдоволення громадян безпекою у Бєлгородській області та інших прикордонних районах.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Пригожин заявив, що найманці "Вагнера" можуть втрутитися у захист регіону, не чекаючи запрошення чи схвалення від Міністерства оборони РФ, якщо воно не зробить кроків для забезпечення безпеки. Засновник угруповання пояснив свій намір заявою про бажання "захистити російський народ", припускаючи, що його ПВК може взяти на себе функцію захисника кордону, який зазвичай лежить на плечах військового відомства країни.

Аналітики ISW вважають, що Пригожин намагається перехопити інформаційну ініціативу, використовуючи народне невдоволення щодо безпеки кордону.

Вони також припускають, що Пригожин може прагнути перенести активність своїх найманців до українського кордону під Бєлгородом після штурмів Бахмута.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Міноборони РФ замінувало шляхи відходу "вагнерівців" з Бахмута. За його словами, майже всі найманці залишили Бахмут, а їхні позиції передали Міноборони РФ.