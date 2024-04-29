В ISW объяснили, как отступление ВСУ вблизи Авдеевки изменило ситуацию на фронте

Украинские военные на фронте. Фото: 93 бригада "Холодный Яр"

Недавно российские войска добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, что заставило украинскую армию отойти с других ограниченных тактических позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки. Однако РФ вряд ли достигнет более глубокого оперативного проникновения в этот район в ближайшее время.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики напомнили, что 28 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска отошли из Бердичев (к северо-западу от Авдеевки) и Семеновки (к западу от Авдеевки) на позиции западнее, чтобы сохранить украинский персонал.

Он признал, что российские войска тактически продвигаются северо-западнее Авдеевки, а украинские официальные лица сообщили, что РФ развернула до четырех бригад для тактического проникновения в район Очеретино.

В то же время в отчете говорится, что российские войска не осуществили относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретиного, Соловьева, Бердичев и Семеновки после того, как украинцы отступили с ограниченных тактических позиций в этом районе. Однако это свидетельствует о том, что украинские силы сохраняют позиции и возможности в районе, замедляя дальнейшее продвижение России на запад в настоящее время.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. Фото: ISW

"Российские силы, вероятно, будут продолжать добиваться тактических успехов в направлении Авдеевки в ближайшие недели, и украинские командиры могут решить провести дополнительный уход, если российские силы будут угрожать другим украинским тактическим позициям в этом районе", — предположили в ISW.

Что будут делать ВСУ

По словам Сырского, для того чтобы стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении, военное руководство нашей страны привлекает части бригад, которые прошли отдых и расформирование. Прибытие восстановленного украинского подкрепления, вероятно, позволит украинским силам замедлить тактические достижения России и, возможно, стабилизировать фронт.

Аналитики также рассказали, что Силам обороны не хватает человеческих ресурсов и оружия, но это не помешало удерживать врага максимально долго.

"Прибытие украинского подкрепления и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что в ближайшее время более широкое или глубокое проникновение маловероятно, или направить дополнительные резервы в этот район, чтобы продолжить достижение тактических достижений. Российские войска теперь имеют возможности добиться значительных успехов в оперативном плане близ Часового Яру и готовят резервы для поддержки широкомасштабных наступательных усилий, которые ожидаются этим летом", — говорят в ISW.

Также в Институте заявили, что продолжающаяся стабилизация российской частью их основной части к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: продолжать продвигаться на запад к сообщенной им оперативной цели в Покровске или пытаться двигаться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции с российскими усилиями вокруг Часового Яра.

Что еще нужно знать

Напомним, 28 апреля Сырский заявил, что последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта. Ситуация несколько обострилась.

Кроме того, издание The Washington Post заявляет, что украинские власти значительно преуменьшают потери в войне.