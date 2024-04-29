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В ISW пояснили, як відступ ЗСУ поблизу Авдіївки змінили ситуацію на фронті

29 квітня 2024 07:53
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В ISW пояснили, як відступ ЗСУ поблизу Авдіївки змінили ситуацію на фронті
Українські військові на фронті. Фото: 93 бригада "Холодний Яр"
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Нещодавно російські війська досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, що змусило українську армію відійти з інших обмежених тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки. Однак РФ навряд досягне глибшого оперативного проникнення в цей район найближчим часом.  

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

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Яка ситуація на фронті поблизу Авдіївки

Аналітики нагадали, що 28 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська відійшли з Бердичів (на північний захід від Авдіївки) і Семенівки (на захід від Авдіївки) на позиції західніше, щоб зберегти український персонал. 

Він визнав, що російські війська тактично просуваються на північний захід від Авдіївки, а українські офіційні особи повідомили, що РФ розгорнула до чотирьох бригад для тактичного проникнення в район Очеретине.

Водночас у звіті йдеться, що російські війська не здійснили відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів та Семенівки після того, як українці відступили з обмежених тактичних позицій у цьому районі. Проте це свідчить про те, що українські сили зберігають позиції та можливості в районі, які уповільнення подальшого просування Росії на захід на цей час.

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Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. Фото: ISW

"Російські сили, ймовірно, продовжуватимуть досягати тактичних успіхів у напрямку Авдіївки в найближчі тижні, і українські командири можуть вирішити провести додатковий відхід, якщо російські сили будуть загрожувати іншим українським тактичним позиціям у цьому районі", — припустили в ISW. 

Що робитимуть ЗСУ

За словами Сирського, для того, аби стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку, військове керівництво нашої країни залучає частини бригад, які пройшли відпочинок і розформування. Зазначається, що прибуття відновленого українського підкріплення, ймовірно, дозволить українським силам уповільнити тактичні досягнення Росії та, можливо, стабілізувати фронт.

Аналітики також розповіли, що Силам оборони не вистачає людських ресурсів та зброї, але це не завадило стримувати ворога максимально довго. 

"Прибуття українського підкріплення та додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що найближчим часом ширше чи глибше проникнення є малоймовірним, або направити додаткові резерви в цей район, щоб продовжити досягнення тактичних здобутків. Російські війська наразі мають можливості досягти значних успіхів у оперативному плані поблизу Часового Яру та готують резерви для підтримки широкомасштабних наступальних зусиль, які очікуються цього літа", — кажуть в ISW.

Також в Інституті заявили, що триваюча стабілізація російською частиною їх основної частини на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором: продовжувати просуватися на захід до повідомленої ним оперативної мети в Покровську або намагатися рухатися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції з російськими зусиллями навколо Часів Яр.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, 28 квітня Сирський заявив, що останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту. Ситуація дещо загострилась. 

Крім того, видання The Washington Post заявляє, що українська влада значно применшує втрати у війні. 

ЗСУ
росіяни
Авдіївка
війна в Україні
фронт

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