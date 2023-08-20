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В ISW сообщили, зачем Путин провел совещание в Ростове

20 августа 2023 08:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW сообщили, зачем Путин провел совещание в Ростове
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин встретился вчера, 19 августа, в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и высшим офицерским составом. По всей вероятности, он хочет показать, что контролирует свой режим и армию.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отметили, что это был первый визит Путина в Ростов после того, как 23-24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль этот штаб.

В ISW рассказали, что визит российского диктатора в Ростов, вероятно, является публичным жестом, чтобы показать, что он продолжает поддерживать Герасимова и его группу командиров, несмотря на то, что они не смогли остановить мятеж "вагнеровцев" или достичь военных целей, которые поставил перед ними Путин.

"Визит Путина состоялся примерно через два месяца после восстания, и он, вероятно, пытается изобразить себя таким, что контролирует свой режим и армию", — говорится в отчете.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин провел совещание с военными в штабе группировки армии РФ в Ростове-на-Дону.

Также мы писали, что власть Владимира Путина остается стабильной, поскольку российское общество мало принимает активное участие в конфликтах между элитами, предпочитая занимать позицию нейтральных наблюдателей. Такие выводы были сделаны сотрудниками Бюро защиты Сатверсме (SAB).

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