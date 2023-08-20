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В ISW повідомили, навіщо Путін провів нараду в Ростові

20 серпня 2023 08:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ISW повідомили, навіщо Путін провів нараду в Ростові
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся вчора, 19 серпня, в штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом. Ймовірно, він хоче показати, що контролює свій режим і армію.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що це був перший візит Путіна до Ростова після того, як 23-24 червня "вагнерівці" взяли під контроль цей штаб.

В ISW розповіли, що візит російського диктатора до Ростова, ймовірно, є публічним жестом, аби показати, що він продовжує підтримувати Герасимова та його групу командирів, попри те, що вони не змогли зупинити заколот "вагнерівців" або досягти воєнних цілей, які поставив перед ними Путін.

"Візит Путіна відбувся приблизно через два місяці після повстання, і він, ймовірно, намагається зобразити себе таким, що контролює свій режим і армію", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовими у штабі угруповання армії РФ у Ростові-на-Дону.

Також ми писали, що влада Володимира Путіна залишається стабільною, оскільки російське суспільство мало бере активну участь у конфліктах між елітами, воліючи займати позицію нейтральних спостерігачів. Такі висновки були зроблені співробітниками Бюро захисту Сатверсме (SAB).

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