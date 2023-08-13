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Військовий експерт розповів, як Путін намагається уникнути революції в РФ

13 серпня 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військовий експерт розповів, як Путін намагається уникнути революції в РФ
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін намагається уникнути революції в РФ. Він абсолютно щиро говорить про свої глибинні страхи, зокрема, про розпад Росії.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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"Дихання 1917 року все ближче до них. Вони чому так активно зеків набирають по тюрмах? Бо думають, що ці люди не спричинять революцію, а мобілізація і великі втрати серед військових можуть це зробити", — розповів Мусієнко. 

За його словами, у результаті це дійде до того, що революція в Росії все ж буде. Військовий експерт додав, що чим більше росіяни будуть кидати на Куп'янському чи інших напрямках штурми, тим швидше революційна ситуація 1917 року повернеться.

Нагадаємо, ексочільник Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк розповів, що росіяни вже запустили процес депутінізації, а ми в цьому лише допомагаємо. Йдеться про український контрнаступ. В самій Росії вже розуміють, що виходу з глухого кута сьогодні заважає лише одна людина — це Путін.

Також ми писали, що представник української розвідки Андрій Юсов висловив думку, що дії Володимира Путіна призвели до війни не лише в Україні, а й у самій Росії. Щобільше, кривавий диктатор навів руйнацію та смерть у власну країну.

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