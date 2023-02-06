Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В ISW рассказали, готов ли путин на самом деле применить ядерное оружие arrow

В ISW рассказали, готов ли путин на самом деле применить ядерное оружие

6 февраля 2023 06:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Институте изучения войны рассказали о провалах путина в войне в Украине
Аналитики считают, что президент рф допустил ряд ошибок, которые делают невозможным победу россии
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Глава кремля каждый раз ставил высокие цели для вооруженных сил россии относительно войны в Украине. Впрочем, путин явно переоценили возможности своей армии и не готов к рискованным решениям.

Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны.

Читайте также:

Подробности

Аналитики считают, что, несмотря на громкие заявления кремлевского диктатора относительно вероятного применения ядерного оружия, это всего лишь угрозы, на самом же деле путин не готовы к рискованным решениям, это демонстрирует его способ ведения войны. В ISW отмечают, что российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы и относятся к ситуации в Украине как к затяжной и большой войне.

В Институте пишут, что путин, несмотря на значительные провалы в Украине, продолжает придерживаться той же модели сдержанного принятия решений. Например, кремль с опозданием проводит кадровую мобилизацию и реорганизацию, которую он должен провести перед началом вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Кроме того, президент россии медлит с объявлением о второй волне мобилизации, при этом политики отмечают, что глава кремля снова склоняется к проведению тихой мобилизации, ведь это вызовет протест в обществе.

"Неудача российских войск в битве за Киев — а вместе с ней и военный план кремля — заставили путина столкнуться со сложными решениями, поскольку кремль вел все более дорогую и длительную обычную войну. Однако путин не желает отдавать приказ о тяжелых переменах в российской армии и обществе, которые, вероятно, необходимы для спасения его войны", — говорится в материале ISW.

Аналитики считают, что нежелание путина идти на риск, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. В ISW отмечают, что москва использует ядерные угрозы в первую очередь для устрашения Запада.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандисты рф с экранов телеканалов начали запугивать россиян о "нападении фашистов".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:31 За время войны погибло более 1300 мирных жителей Донбасса: за прошедшие сутки снова пострадал Бахмут

09:23 Индексация пенсий: кто из украинцев получит от 500 грн

09:16 Вручать повестки могут и на улице: в Минобороны рассказали, почему так происходит

09:10 ​​​Российские подразделения под Бахмутом не взаимодействуют между собой: Генштаб сообщил об успехах ВСУ на фронте

08:49 Папа Римский заявил, что готов встретиться с Зеленским и путиным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:46 Первый канадский танк Leopard для ВСУ прибыл в Польшу

08:23 "Новая почта" напомнила, кто может отправлять посылки бесплатно

08:20 Резников заявил, что не получал предложения от Зеленского возглавить Минстратегпром

08:16 ВСУ ликвидировали за сутки более 800 оккупантов: Генштаб назвал новые потери рф

08:00 Новые вызовы и волонтерство: Анна Завертайло о ресторанном бизнесе после победы

Новина з відео

21:24 Украина ввела санкции против атомной отрасли россии

Новина з відео

21:10 "Джек мог выжить": ученые провели эксперимент относительно концовки фильма "Титаник"

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Новина з відео

19:50 "Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:02 В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали

Новина з відео

13:43 Катался с детской коляской на льду: на Полтавщине полицейские вытащили из проруби мужчину с младенцем

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Эксклюзив

09:24 Как изменятся цены на автозаправках в Украине после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Актуальное по теме

None 6 Февраль 09:32

Индексация пенсий: кто из украинцев получит от 500 грн

None 6 Февраль 09:16

Вручать повестки могут и на улице: в Минобороны рассказали, почему так происходит

None 6 Февраль 09:03

Папа Римский заявил, что готов встретиться с Зеленским и путиным

None 6 Февраль 09:06

"Новая почта" напомнила, кто может отправлять посылки бесплатно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB