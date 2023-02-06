В Институте изучения войны рассказали о провалах путина в войне в Украине

Аналитики считают, что президент рф допустил ряд ошибок, которые делают невозможным победу россии

Глава кремля каждый раз ставил высокие цели для вооруженных сил россии относительно войны в Украине. Впрочем, путин явно переоценили возможности своей армии и не готов к рискованным решениям.

Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны.

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Аналитики считают, что, несмотря на громкие заявления кремлевского диктатора относительно вероятного применения ядерного оружия, это всего лишь угрозы, на самом же деле путин не готовы к рискованным решениям, это демонстрирует его способ ведения войны. В ISW отмечают, что российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы и относятся к ситуации в Украине как к затяжной и большой войне.

В Институте пишут, что путин, несмотря на значительные провалы в Украине, продолжает придерживаться той же модели сдержанного принятия решений. Например, кремль с опозданием проводит кадровую мобилизацию и реорганизацию, которую он должен провести перед началом вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Кроме того, президент россии медлит с объявлением о второй волне мобилизации, при этом политики отмечают, что глава кремля снова склоняется к проведению тихой мобилизации, ведь это вызовет протест в обществе.

"Неудача российских войск в битве за Киев — а вместе с ней и военный план кремля — заставили путина столкнуться со сложными решениями, поскольку кремль вел все более дорогую и длительную обычную войну. Однако путин не желает отдавать приказ о тяжелых переменах в российской армии и обществе, которые, вероятно, необходимы для спасения его войны", — говорится в материале ISW.

Аналитики считают, что нежелание путина идти на риск, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. В ISW отмечают, что москва использует ядерные угрозы в первую очередь для устрашения Запада.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандисты рф с экранов телеканалов начали запугивать россиян о "нападении фашистов".