В Інституті вивчення війни розповіли про провали путіна у війні в Україні

Аналітики вважають, що президент рф допустив ряд помилок, які унеможливлюють перемогу рф

Очільник кремля щоразу ставив зависокі цілі для збройних сил рф щодо війни в Україні. Втім путін явно переоцінив можливості своєї армії і не готовий до ризикованих рішень.

Про це йдеться у матеріалі аналітиків Інституту вивчення війни.

Деталі

Аналітики вважають, що попри гучні заяви кремлівського диктатора щодо ймовірного застосування ядерної зброї — це всього лише погрози, насправді ж путін не готовий до ризикованих рішень, це демонструє його спосіб ведення війни. В ISW зазначають, що російська влада із запізненням проводить великомасштабні військові реформи і ставиться до ситуації в Україні як до затяжної та великої війни.

В Інституті пишуть, що путін попри значні провали в Україні продовжує дотримуватись тієї ж моделі стриманого ухвалення рішень. Наприклад, кремль із запізненням проводить кадрову мобілізацію та реорганізацію, яку він мав би провести перед початком вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Окрім того, президент рф зволікає з оголошенням про другу хвилю мобілізації, при цьому політики зазначають, що глава кремля знову схиляється до проведення тихої мобілізації, адже це викличе протест у суспільстві.

"Невдача російських військ у битві за Київ — а разом з нею і військовий план кремля — змусили путіна зіткнутися зі складними рішеннями, оскільки кремль вів все більш дорогу та тривалу звичайну війну. Однак путін не бажає віддавати наказ про важкі зміни в російській армії та суспільстві, які, ймовірно, необхідні для порятунку його війни", — йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики вважають, що небажання путіна йти на ризик, вказує на те, що він, як і раніше, навряд чи піде на ядерну ескалацію, чи війну з НАТО. В ISW наголошують, що москва використовує ядерні погрози насамперед для залякування Заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандисти рф з екранів телеканалів почали залякувати росіян про "напад фашистів".