В ISW рассказали, почему Путин устраивает поездки на оккупированные территории Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Аналитики Института изучения войны проанализировали поездки российского диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей. Он продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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В Кремле 18 апреля сообщили, что Путин посетил штаб российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области и штаб Нацгвардии "Восток" в оккупированной Луганской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент РФ посетил оккупированные территории 17 апреля. Однако Путин заявил, что на одном из видео "приближается" православный праздник Пасхи, свидетельствующий о том, что его визит состоялся до 16 апреля. Позже Кремль отредактировал видео.

"Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля посетил Авдеевку, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить визит Зеленского в информационном пространстве. ISW сообщал о том, что российские милблогеры критиковали российских чиновников за то, что они не посетили передовую, как Зеленский, а Путин ранее посетил оккупированный Мариуполь 19 марта, чтобы улучшить свою внешность как лидера времен войны", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, визит российского диктатора, вероятно, также имел целью публично определить слабое звено накануне запланированных украинских контрнаступлений.

В ISW рассказали, что Путин, источники Кремля и военные блоггеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит отечественное информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отражению угрозы контрнаступления.

Аналитики также считают, что показательные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, вероятно, подтверждают очередную смену военного командования и, возможно, в ближайшем окружении Кремля.

Допускается и то, что, возможно, Путин пытается сбалансировать влияние ЧВК "Вагнер", повторно назначив Лапина командующим Луганским участком фронта.

Напомним, российские пропагандистские медиа заявляли, что президент страны-агрессора Владимир Путин приезжал на оккупированную украинскую территорию. Речь идет, в частности, о Херсонской и Луганской областях.

Также мы писали, что 18 апреля Михаил Подоляк написал, что деградация Путина за год впечатляющая, ведь теперь всем безразлично его слова. Все воспринимают его как автора массовых убийств.

Добавим, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал немало заявлений. Он заявил, что Путин посетил временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей 17 апреля, а остальные предположения СМИ "ложны".