В ISW рассказали, почему Россия заинтересована в подрыве Каховской ГЭС

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

В ISW рассказали, что баланс доказательств, аргументов и риторики указывает на то, что россияне намеренно подорвали дамбу на Каховской ГЭС. Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что США все еще не могут окончательно сказать, что повлекло за собой разрушение. По его словам, взрыв был вызван РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Телеканал NBC сообщил, что США располагают разведывательными данными, указывающими на ответственность России за разрушение дамбы, но сейчас работают над рассекречиванием соответствующей информации. Разные европейские чиновники сделали заявления, в которых указали, что считают РФ причастной к этому, и отметили гуманитарные последствия наводнения.

"Заявления американских и европейских чиновников в целом согласуются с прогнозом ISW от октября 2022 года о том, что россияне имеют больший и более четкий интерес в затоплении нижнего Днепра, несмотря на ущерб для собственных подготовленных оборонительных позиций и сил, чем украинцы. 21 октября 2022 года ISW предварительно оценил, что Украина не имеет материальной заинтересованности в подрыве дамбы, и указал, что 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления", — говорится в отчете.

В ISW рассказали, что РФ может использовать наводнение для расширения Днепра и усложнения попыток украинского контрнаступления.

Российские источники выразили обеспокоенность возможностью того, что Украина готовится форсировать реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области.

Аналитики отметили, что видеозаписи от 6 июня, подтвержденные заявлениями российских милблогеров, свидетельствуют о том, что наводнение смыло украинские позиции у берега Днепра и заставило украинские формирования эвакуироваться.

"Сейчас ISW не может предложить окончательную оценку ответственности за инцидент 6 июня, но считает, что баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу", — добавили аналитики.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС соответствует эскалации насилия в Украине, а также стратегии российского диктатора Владимира Путина по поводу атак на гражданские объекты.