Шольц різко відреагував на підрив Каховської ГЕС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС відповідає ескалації насильства в Україні, а також стратегії російського диктатора Володимира Путіна щодо атак на цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Reuters.

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Реакція Шольца на підрив ГЕС

"З цієї причини це те, що має новий вимір, але це відповідає тому, як Путін веде цю війну", — сказав Шольц.

За його словами, Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Шольц також зазначив, що його країна із занепокоєнням спостерігає за ситуацією на Запорізькій АЕС після руйнування дамби.

"Все, що ми можемо сказати про Запоріжжя, це те, що ми постійно стежимо за цим", — зазначив Шольц.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 6 червня, російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 80 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС з небезпечних міст та сіл евакуювали понад 1000 осіб.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.