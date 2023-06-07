В ISW розповіли, чому Росія зацікавлена в підриві Каховської ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

В ISW розповіли, що баланс доказів, аргументів та риторики вказує на те, що росіяни навмисно підірвали дамбу на Каховській ГЕС. Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США все ще не можуть остаточно сказати, що спричинило руйнування. За його словами, вибух був спричинений РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Телеканал NBC повідомив, що США мають розвідувальні дані, які вказують на відповідальність Росії за руйнування дамби, але наразі працюють над розсекреченням відповідної інформації. Різні європейські посадовці зробили заяви, в яких вказали, що вважають РФ причетною до цього, та наголосили на гуманітарних наслідках повені.

"Заяви американських та європейських посадовців загалом узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни мають більший і чіткіший інтерес у затопленні нижнього Дніпра, попри шкоду для власних підготовлених оборонних позицій та сил, ніж українці. 21 жовтня 2022 року ISW попередньо оцінив, що Україна не має матеріальної зацікавленості у підриві дамби, і вказав, що 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення", — йдеться у звіті.

В ISW розповіли, що РФ може використати повінь для розширення Дніпра та ускладнення спроб українського контрнаступу.

Російські джерела висловили занепокоєння можливістю того, що Україна готується форсувати річку і контратакувати на східному березі Херсонської області.

Аналітики зазначили, що відеозаписи від 6 червня, підтверджені заявами російських мілблогерів, свідчать про те, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра і змусила українські формування евакуюватися.

"Наразі ISW не може запропонувати остаточну оцінку відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", — додали аналітики.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС відповідає ескалації насильства в Україні, а також стратегії російського диктатора Володимира Путіна щодо атак на цивільні об'єкти.