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В ISW рассказали, почему в России не реагируют на удар ВСУ по Чонгарскому мосту

31 июля 2023 07:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW рассказали, почему в России не реагируют на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
Чонгарский мост после удара ВСУ 22 июня 2023 года. Фото: t.me/SALDO_VGA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Отсутствие реакции России на удар Украины по Чонгарскому мосту является заметным перегибом в российском освещении войны. Это может свидетельствовать о том, что Кремль приказал своим милблогерам замалчивать некоторые темы.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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В РФ не комментируют удар по Чонгарскому мосту

В субботу, 29 июля, ВСУ сообщили, что успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Аналитики отметили, что не наблюдали никаких обсуждений украинского удара среди российских милблогеров. Они умалчивают заявления главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow, нацеленных на мост.

В ISW рассказали, что единственным другим российским источником, прокомментировавшим удар, был местный новостной Telegram-канал РФ, заявивший о закрытии движения транспорта на мосту.

Ранее, 22 июня, после удара ВСУ по Чонгарскому мосту, российские милблогеры комментировали это событие с беспокойством. В субботу, 29 июля, реакции не было.

"Чонгарский мост является заметным узким местом на критически важной российской наземной линии связи, и очень маловероятно, что российские милблогеры добровольно проигнорируют успешный или неудачный украинский удар по мосту. ISW ранее оценивал, что отдельные российские милблогеры могут формировать свое освещение войны в Украине способом, более благоприятным для кремлевских нарративов, из-за страха наказания со стороны Кремля после удаления из российского информационного пространства известных критических голосов", — говорится в отчете.

Однако аналитики добавили, что общий страх перед наказанием Кремля вряд ли привел бы к такому почти повсеместному отсутствию освещения важного события, и более вероятно, что причиной этого стало конкретное указание Кремля не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи.

Напомним, утром 29 июля оккупанты начали распространять информацию о повторном ударе по Чонгарскому мосту. Они жаловались, что Вооруженные силы Украины серьезно взялись за их логистику.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, расположенному на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром 29 июля.

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