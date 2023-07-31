В ISW розповіли, чому в Росії не реагують на удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Чонгарський міст після удару ЗСУ 22 червня 2023 року. Фото: t.me/SALDO_VGA

Відсутність реакції Росії на удар України по Чонгарському мосту є помітним перегином у російському висвітленні війни. Це може свідчити про те, що Кремль наказав своїм мілблогерам замовчувати деякі теми.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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У РФ не коментують удар по Чонгарському мосту

У суботу, 29 липня, ЗСУ повідомили, що успішно завдали удару по Чонгарському мосту.

Аналітики зазначили, що не спостерігали жодних обговорень українського удару серед російських мілблогерів. Вони замовчують заяви голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Strom Shadow, що були націлені на міст.

В ISW розповіли, що єдиним іншим російським джерелом, яке прокоментувало удар, був місцевий новинний Telegram-канал РФ, який заявив про закриття руху транспорту на мосту.

Раніше, 22 червня, після удару ЗСУ по Чонгарському мосту, російські мілблогери коментували цю подію з занепокоєнням. У суботу, 29 липня, реакції не було.

"Чонгарський міст є помітним вузьким місцем на критично важливій російській наземній лінії зв'язку, і дуже малоймовірно, що російські мілблогери добровільно проігнорують успішний чи невдалий український удар по мосту. ISW раніше оцінював, що окремі російські мілблогери можуть формувати своє висвітлення війни в Україні у спосіб, більш сприятливий для кремлівських наративів, через страх покарання з боку Кремля після видалення з російського інформаційного простору відомих критичних голосів", — йдеться у звіті.

Однак аналітики додали, що загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення важливої події, і більш імовірно, що причиною цього стала конкретна вказівка Кремля не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку.

Нагадаємо, вранці 29 липня окупанти почали розповсюджувати інформацію про повторний удар по Чонгарському мосту. Вони бідкалися, що Збройні сили України серйозно взялися за їхню логістику.

Також ми писали, що Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня.