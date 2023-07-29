В ЗСУ підтвердили удар по Чонгарському мосту 29 липня

Чонгарський міст після удару 22 червня. Фото: Крим.Реалії

Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня.

Про це повідомляє Стратегічне командування Збройних сил України.

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Повідомляється, що атака на міст була успішною.

"Уражено. Сили оборони України успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29 липня. Слава Збройним силам України", — йдеться у повідомленні.

Підтвердження удару. Фото: СтратКом

Що відомо про удар по Чонгарському мосту

Вранці 29 липня окупанти почали розповсюджувати інформацію про повторний удар по Чонгарському мосту. Вони бідкалися, що Збройні сили України всерйоз взялися за їхню логістику.

У місцевих Telegram-пабліках місцеві теж почали скаржитись на "підрив" моста.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня у Криму стався вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст.

Згодом у мережі зʼявилося відео удару ракет по мосту, а в Генштабі розповіли, що міст уразили ракетою Storm Shadow.