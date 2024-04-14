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В ISW рассказали об особенностях новой тактики российских захватчиков

14 апреля 2024 09:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ISW рассказали об особенностях новой тактики российских захватчиков
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики совершают оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенных общей стратегической целью. Это позволяет захватчикам получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) в воскресенье, 14 апреля.

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Украинским войскам необходимо будет прилагать все больше усилий, чтобы защититься от действий России, если США продолжат медлить с оказанием военной помощи, считают в ISW.

Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часиверском и Покровском направлениях преследуют важные цели, но эти операции не поддерживают друг друга. Российские войска все еще чередуют акценты между разными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.

По мнению ISW, российским силам, вероятно, не хватает возможностей проводить одновременно более одной эффективной широкомасштабной операции, как это было ранее. Теперь они используют несколько наступательных усилий, чтобы снизить оборонные возможности Украины в условиях нехватки оружия.

Ранее мы сообщали, что принятие украинским парламентом закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации позволит возобновлять существующие бригады в Вооруженных силах Украины. Но нарастить боеспособность армии поможет только западное оружие.

Россияне увеличивают интенсивность наступательных действий по всей линии фронта в Украине. Одновременно они пытаются снизить возможные потери личного состава и техники.

война
ВСУ
Украина
ISW
Россия

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