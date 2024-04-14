В ISW розповіли про особливості нової тактики російських загарбників

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не об’єднані спільною стратегічною метою. Це дає змогу загарбникам отримувати тактичні досягнення в одному з секторів за їхнім вибором.

Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у неділю, 14 квітня.

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Українським війська буде необхідно докладати дедалі більше зусиль, щоб захиститися від дій Росії, якщо США продовжать зволікати з наданням військової допомоги, вважають в ISW.

Вони припускають, що зусилля Росії на Лиманському, Сіверському та Покровському напрямках переслідують важливі цілі, але ці операції не підтримують одна одну. Російські війська все ще чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.

На думку ISW, російським силам, ймовірно, не вистачає можливостей проводити одночасно більше ніж одну ефективну широкомасштабну операцію, як це було раніше. Тепер вони використовують кілька наступальних зусиль, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї.

Раніше ми повідомляли, що ухвалення українським парламентом закону про посилення відповідальності за ухилення від мобілізації дасть змогу поновлювали існуючі бригади в Збройних силах України. Але наростити боєздатність армії допоможе лише західна зброя.

Росіяни збільшують інтенсивність наступальних дій по всій лінії фронту в Україні. Одночасно вони намагаються зменшити можливі втрати особового складу та техніки.