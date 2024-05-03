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В ISW рассказали о попытках России дипломатически изолировать Украину

3 мая 2024 07:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ISW рассказали о попытках России дипломатически изолировать Украину
Президент России Владимир Путин находится в окружении сторонников. Фото иллюстративное: Council on foreign relations
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий убежден, что одним из направлений попыток России по победе в Украине является кампания по дипломатической изоляции нашего государства. Это делается для того, чтобы западные союзники прекратили поставки оружия из-за возможной эскалации конфликта.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW) в пятницу, 3 мая.

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Россия готовит международную изоляцию Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Foreign Policy, опубликованном 1 мая, что, по мнению России, она все еще может повлиять на будущее Украины на поле боя. Он призвал Запад придерживаться стратегии, согласно которой Россия должна понять, что Украина является частью западной цивилизации.

Задержки с оказанием помощи от США создали серьезные ограничения для украинских войск вдоль линии фронта, и Кулеба отметил, что взыскание с прибытием критически необходимых средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов из США позволит российским войскам нанести дальнейшую Украину с помощью беспилотников и ракетных ударов. Это даст россиянам возможность иметь тактические достижения на фронте.

Кремль регулярно пытается побудить Запад воздержаться от оказания военной помощи Украине из-за опасений эскалации. Вместе с тем, Кремль активизирует наступательные операции в Украине.

Переговоры Украины и России

Также Скибицкий заявил, что не видит пути для Украины победить исключительно на поле боя. Он также считает увольнение украинцами всей оккупированной территории не обязательно закончит войну.

Представитель ГУР убежден, что такие войны, как и происходящее против Украины, заканчиваются лишь договорами, и что Россия и Украина соревнуются за выгодную позицию перед потенциальными переговорами, которые могут начаться уже во второй половине 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что бывший директор управления спецрасследований Министерства юстиции США Эли Розенбаум надеется, что уже в этом году будет создан специальный трибунал для России.

Россия применяет сексуальное насилие против украинцев как метод пыток и орудия войны. Организация Объединенных Наций имеет в своем распоряжении достаточно доказательств таких преступлений.

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Украина
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Россия
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