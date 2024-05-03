В ISW розповіли про спроби Росії дипломатично ізолювати Україну

Президент Росії Володимир Путін в оточенні прибічників. Фото ілюстративне: Council on foreign relations

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький переконаний, що одним з напрямків спроб Росії щодо перемоги в Україні є кампанія з дипломатичної ізоляції нашої держави. Це робиться для того, щоб західні союзники припинили постачання зброї через можливу ескалацію конфлікту.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 3 травня.

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Росія готує міжнародну ізоляцію України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Foreign Policy, опублікованому 1 травня, що на думку Росії, що вона все ще може вплинути на майбутнє України на полі бою. Він закликав Захід дотримуватися стратегії, яка згідно з якою Росія має зрозуміти, що Україна є частиною західної цивілізації.

Затримки з наданням допомоги від США створили серйозні обмеження для українських військ уздовж лінії фронту, і Кулеба зазначив, що звлікання із прибуттям критично необхідних засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів із США дасть можливість російським військам завдати подальшої Українв за допомогою безпілотників і ракетних ударів. Це дасть росіянам також змогу мати тактичні досягнення на фронті.

Кремль регулярно намагається спонукати Захід утриматися від надання військової допомоги Україні через побоювання ескалації. Разом з тим Кремль активізовує наступальні операції в Україні.

Переговори України і Росії

Також Скібіцький заявив, що не бачить шляху для України до перемоги виключно на полі бою. Він також вважає звільнення українцями всієї окупованої території не обов’язково закінчить війну.

Представник ГУР переконаний, що такі війни, як та що відбувається проти України, закінчуються лише договорами, і що Росія та Україна змагаються за найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, які можуть початися вже в другій половині 2025 року.

Раніше ми розповідали, що колишній директор управління спецрозслідувань Міністерства юстиції США Елі Розенбаум сподівається, що вже цього року створять спеціальний трибунал для Росії.

Росія застосовує сексуальне насильство проти українців як метод тортур та знаряддя війни. Організація Об'єднаних Націй має у власному розпорядженні вже достатньо доказів таких злочинів.