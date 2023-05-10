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В ISW рассказали, что хотела показать РФ последней ракетной атакой на Украину

10 мая 2023 07:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали, что хотела показать РФ последней ракетной атакой на Украину
Ракета вылетает, чтобы совершить очередной удар. Фото: Defense Express (иллюстративное)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Последняя серия ракетных ударов по Украине 9 мая свидетельствует о том, что российская армия больше сосредоточена на поддержке регулярной серии обстрелов. Также они пытаются как-то сдерживать будущее контрнаступление ВСУ.

Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

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В ночь на 9 мая Россия в очередной раз совершила масштабную ракетную атаку по Украине. Генштаб ВСУ сообщил, что украинская ПВО сбила все восемь крылатых ракет "Калибр" и 15 из 17 ракет Х-101/Х-555, которые выпустили российские войска. По словам украинского Генштаба, три ракеты С-300 поразили объекты гражданской инфраструктуры в Краматорске и Константиновке Донецкой области.

Вместо этого Министерство обороны (МО) России заявило, что российские войска нанесли концентрированный удар по украинским пунктам временной дислокации и складам боеприпасов, успешно поразив все цели.

Аналитики ISW считают, что продолжение российских ракетных ударов в меньшем масштабе, чем ежедневные удары во время неудачной российской кампании против критической инфраструктуры Украины, вероятно, свидетельствует о том, что российские силы больше сосредоточены на поддержке регулярной серии ракетных ударов, чем на фактической эффективности ударов.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему оккупанты увеличили количество обстрелов Украины. По его словам, оккупанты увеличили обстрелы на фоне неудач на фронте, в частности в Бахмуте Донецкой области. Таким образом, Россия хочет хоть что-то показать своему народу.

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