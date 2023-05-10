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В ISW розповіли, що хотіла показати РФ останньою ракетною атакою на Україну

10 травня 2023 07:49
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В ISW розповіли, що хотіла показати РФ останньою ракетною атакою на Україну
Ракета вилітає, щоб здійснити черговий удар. Фото: Defense Express (ілюстративне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Остання серія ракетних ударів по Україні, 9 травня, свідчить про те, що російська армія більше зосереджена на підтримці регулярної серії обстрілів. Також вони намагаються хоча б якось стримувати майбутній контрнаступ ЗСУ.

Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

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У ніч проти 9 травня Росія вкотре здійснила масштабну ракетну атаку по Україну. Генштаб ЗСУ повідомив, українська ППО збила всі вісім крилатих ракет "Калібр" і 15 із 17 ракет Х-101/Х-555, які випустили російські війська. За словами українського Генштабу, три ракети С-300 вразили об'єкти цивільної інфраструктури в Краматорську та Костянтинівці Донецької області.

Натомість Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська завдали концентрованого удару по українських пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів, успішно вразивши всі цілі.

Аналітики ISW вважають, що продовження російських ракетних ударів у меншому масштабі, ніж щоденні удари під час невдалої російської кампанії проти критичної інфраструктури України, ймовірно, свідчить про те, що російські сили більше зосереджені на підтримці регулярної серії ракетних ударів, ніж на фактичній ефективності ударів.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, чому окупанти збільшили кількість обстрілів України. За його словами, окупанти збільшили обстріли на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті Донецької області. Таким чином Росія хоче хоч щось показати своєму народові.

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