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Зеленський розповів, чому окупанти збільшили кількість обстрілів України

9 травня 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, чому окупанти збільшили кількість обстрілів України
Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти збільшили кількість обстрілів на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті Донецької області. Таким чином Росія хоче хоч щось показати своєму народові.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає РБК-Україна.

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Збільшення російських обстрілів

"Після довготривалої, скажімо так, паузи з точки зору кількості ударів по українській землі, тому що ми пам'ятаємо, що було восени і взимку, ударів було не менше. А були дні, коли було й більше. Потім була відповідна "пауза" з точки зору кількості, але щоденні удари не закінчувалися", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що наразі фіксується збільшення за кількістю випущених російських ракет.

"На мою думку, зараз РФ, її військово-політичному керівництву треба як кажуть щось "продавати" своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство є. Ми бачимо, як вони підтримують радикальні дії, або кількості смертей. Вони завжди радіють цьому як факту. Бахмут "продати" не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така "важлива операція" 9 травня встигнути це зробити. І хоч, на жаль, вже не існує там як такого цілого міста, все зруйноване абсолютно. Тим не менш Росія так "любить Донбас", що ніколи там не була", — наголосив Зеленський.

Він заявив, що російські окупанти на тлі цього можуть інформаційно "продавати" такі перемоги на війні. За словами Зеленського, загарбникам потрібно показати своєму народу, що вони знову щось зруйнували.

Нагадаємо, протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території відбувався як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків в районі Каспію.

Також ми писали, що не лише політична складова лежить в основі фанатичних спроб російських окупантів захопити Бахмут. Взяття під свій контроль цього міста дозволить агресору розв'язувати проблему водопостачання на загарбану ним частину Донецької області.

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