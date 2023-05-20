В ISW рассказали, сколько Кремль потратил денег на войну в 2023 году

Кремль в Москве. Фото: росСМИ

Кремль потратил 3,1 триллиона рублей (примерно 38,7 миллиарда долларов США) из нераскрытой главы российского бюджета в 2023 году. Вероятно, эти средства были направлены на финансирование войны и содержание оккупированных территорий в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Расходы РФ в этом году

Независимое российское издание The Bell сообщило, что 16 мая Министерство финансов России обнародовало данные о бюджетных расходах с начала 2023 года на общую сумму 11,9 триллиона рублей (148,5 миллиарда долларов), из которых всего 8,8 триллиона рублей (109,8 миллиарда долларов) были учтены в государственном бюджете России, а 3,1 триллиона рублей — более четверти расходов РФ — остались неучтенными.

Издание также сообщает, что большинство нераскрытых статей бюджета приходится на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, и некоторые из них могут приходиться на социальные и другие расходы в оккупированной Украине. Неопределенные затраты выше, чем за аналогичный период в предыдущие годы.

"ISW продолжает оценивать, что российская экономика будет пытаться удовлетворить потребности широкомасштабной войны, которую ведут российские военные в Украине, и поддерживать оккупацию украинских территорий", — добавили аналитики.

Напомним, Владимир Путин во время заседания Совета по международным отношениям выпалил анекдот о "недоумках". После чего выдержал театральную паузу в ожидании смеха.

Также мы писали, что 19 мая лидеры "Большой семерки" сделали громкое заявление относительно Украины. В частности, выразили твердую поддержку и призвали Россию немедленно прекратить войну против украинского народа.

Добавим, премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите стран G7 в японском городе Хиросима обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что западные союзники продолжат поддерживать Украину и дальше.