В ISW розповіли, скільки Кремль витратив грошей на війну у 2023 році

Кремль у Москві. Фото: росЗМІ

Кремль витратив 3,1 трильйона рублів (приблизно 38,7 мільярда доларів США) з нерозкритого розділу російського бюджету в 2023 році. Ймовірно, ці кошти були спрямовані на фінансування війни та утримання окупованих територій в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Витрати РФ у цьому році

Незалежне російське видання The Bell повідомило, що 16 травня Міністерство фінансів Росії оприлюднило дані про бюджетні витрати з початку 2023 року на загальну суму 11,9 трильйона рублів (148,5 мільярда доларів), з яких лише 8,8 трильйона рублів (109,8 мільярда доларів) були враховані в державному бюджеті Росії, а 3,1 трильйона рублів — понад чверть витрат РФ — залишилися неврахованими.

Видання також повідомляє, що більшість нерозкритих статей бюджету припадає на оборону, національну безпеку та правоохоронну діяльність, і що деякі з них можуть припадати на соціальні та інші витрати в окупованій Україні. Невизначені витрати є вищими, ніж за аналогічний період у попередні роки.

"ISW продовжує оцінювати, що російська економіка буде намагатися задовольнити потреби широкомасштабної війни, яку російські військові ведуть в Україні, і підтримувати окупацію українських територій", — додали аналітики.

Нагадаємо, Володимир Путін під час засідання Ради з міжнародних відносин випалив анекдот про "недоумків". Після чого витримав театральну паузу в очікуванні сміху.

Також ми писали, що 19 травня, лідери "Великої сімки" зробили гучну заяву щодо України. Зокрема, висловили непохитну підтримку та закликали Росію негайно припинити війну проти українського народу.

Додамо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що західні союзники продовжать підтримувати Україну й надалі.