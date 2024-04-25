В ISW обнаружили применение ВСУ ракет ATACMS против российской ПВО
США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS. Институт изучения войны назвал вторую цель, которая, возможно, была атакована Вооруженными Силами Украины с помощью этих ракет.
Об этом ISW сообщил в отчете за 24 апреля.
Вторая цель ракет ATACMS
Высокопоставленный американский чиновник заявил, что украинские войска выполнили удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и по другой неуточненной цели, расположенной к востоку от Бердянска.
Согласно ISW, на геолокационных кадрах, опубликованных 23 апреля, видно, что украинские военные наносят удары по радарам системы ПВО С-300, которые находятся юго-восточнее временно оккупированной российскими войсками Волновахи.
Пока украинские военные не подтвердили факт этой атаки.
Напомним, агентство Reuters сообщило, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.
Позже советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжат поставки ракет ATACMS Украине.
Читайте Новини.LIVE!