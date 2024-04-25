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В ISW обнаружили применение ВСУ ракет ATACMS против российской ПВО

25 апреля 2024 10:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ISW обнаружили применение ВСУ ракет ATACMS против российской ПВО
Ракета ATACMS. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS. Институт изучения войны назвал вторую цель, которая, возможно, была атакована Вооруженными Силами Украины с помощью этих ракет.

Об этом ISW сообщил в отчете за 24 апреля.

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Вторая цель ракет ATACMS

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что украинские войска выполнили удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и по другой неуточненной цели, расположенной к востоку от Бердянска.

Согласно ISW, на геолокационных кадрах, опубликованных 23 апреля, видно, что украинские военные наносят удары по радарам системы ПВО С-300, которые находятся юго-восточнее временно оккупированной российскими войсками Волновахи.

Пока украинские военные не подтвердили факт этой атаки.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Позже советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжат поставки ракет ATACMS Украине.

россия
США
война
военная помощь
Украина
ракеты

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