В ISW пояснили, чому ракети ATACMS можуть не виправдати очікувань України

Ракети ATACMS, ключова складова нового пакету допомоги. Фото: Mariusz Burcz

Відправлення Україні ракет великої дальності ATACMS у достатній кількості дозволить українським силам погіршити матеріально-технічне забезпечення російських загарбників та загрожувати їхнім аеродромам у глибокому тилу. Втім, місяць затримки могли дати Росії час, щоб зменшити потенційний оперативний ефект для України.

Таку думку висловили експерти Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 25 квітня.

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Озброєні касетними боєприпасами версії ракет ATACMS дадуть змогу Силам оборони України завдавати ефективніших ударів по аеродромах, ніж окремі ракетні удари по окремих літаках.

Ці удари можуть змусити росіян перевести літаки далі від лінії фронту. Втім, це може більше завадити роботі гвинтокрилів, ніж літакам з високою дальністю польоту.

Російські війська ефективно використовували гвинтокрили під час відбиття українських механізованих атак під час контрнаступу України в Запорізькій області влітку 2023 року. Наданий момент росіяни використовують гвинтокрилів для підтримки поточних наступальних операцій на сході України значно рідше.

Наразі російські війська активно використовують літаки для завдання ударів плануючими бомбами по всій лінії фронту. Відведення цих літаків на аеродроми, розташовані далі від фронту, ймовірно, матиме лише незначний вплив на швидкість ударів.

Використання Україною ATACMS також може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах.

"Українські удари по російській матеріально-технічній базі чи російській авіації в глибоких тилах, ймовірно, будуть значущими з оперативної точки зору, проте лише в тому випадку, якщо українські сили успішно координуватимуть їх із наземними операціями", — йдеться у звіті.

Раніше ми повідомляли, що Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою Кремля є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.

Нагадаємо, що ISW писав, що українська протиповітряна оборона зазнає деградації на фронті, що дозволяє російській авіації здійснювати свої операції.