В ISW виявили застосування ЗСУ ракет ATACMS проти російської ППО

Ракета ATACMS. Фото: AP

США у березні таємно передали Україні ракети ATACMS. Інститут вивчення війни назвав другу ціль, яка можливо, була атакована Збройними Силами України за допомогою цих ракет.

Про це ISW повідомив у звіті за 24 квітня.

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Друга ціль ракет ATACMS

Високопоставлений американський чиновник заявив, що українські війська виконали удари ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та по іншій неуточненій цілі, розташованій на схід від Бердянська.

Згідно з ISW, на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, що українські військові наносять удари по радарам системи ППО С-300, які знаходяться на південний схід від тимчасово окупованої російськими військами Волновахи.

Наразі українські військові не підтвердили факт цієї атаки.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності.

Пізніше радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США продовжать постачання ракет ATACMS Україні.